«Салават Юлаев» и «Северсталь» сыграют в чемпионате КХЛ 28 декабря

«Салават Юлаев» и «Северсталь» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 28 декабря. Игра в Уфе на льду «Уфа-арены» начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Северсталь» отслеживайте в нашем матч-центре.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Уфы матч также доступен на канале «БСТ».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 39 игр, набрал 35 очков и занимал восьмое место на «Востоке». «Северсталь» с 53 очками после 39 игр идет второй в Западной конференции.

25 декабря уфимцы победили «Амур» (4:2), а череповчане выиграли в овертайме у «Сочи» (4:3 ОТ).

Матч «Салават Юлаев» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс