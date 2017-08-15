19:28 15 августа | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" с победы стартовал на Кубке Республики Башкортостан


"Салават Юлаев" победил "Адмирал" со счетом 4:1 на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан. В составе победителей по шайбе забросили Денис Куляш, Филип Ларсен, Станислав Гареев и Энвер Лисин. Единственный гол в составе соперника на счету Павла Махановского.

Кубок Республики Башкортостан

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Адмирал" (Владивосток) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Куляш – 2 (Бодров, Макаров), 16:01 – 1:0. Ларсен – 2 (бол., Хартикайнен, Умарк), 17:59 – 2:0. Гареев – 1 (Макаров), 38:14 – 3:0. Махановский – 1 (Бутузов), 39:19 – 3:1. Лисин – 3 (Логинов, Бодров), 53:22 – 4:1.

Вратари: Кареев – Бобков (Серебряков, 30:49).

Судьи: Гамалей, Кислов.

15 августа. Уфа. "Уфа Арена".

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