«Салават Юлаев» расторгнет контракт с защитником Терещенко

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» расторгнет контракт с защитником Сергеем Терещенко, который в среду перешел в клуб в результате обмена с «Амуром».

30 ноября в хабаровский клуб перешел нападающий Станислав Бочаров, зарплата которого — 40 миллионов рублей, что в два с половиной раза выше, чем у Терещенко. Соответственно, уфимцы с экономят на сумме компенсации, которая выплачивается игроку после расторжения контракта.

31-летний Бочаров провел 28 матчей в составе «Салавата» в регулярном чемпионате нынешнего сезона и набрал 9 (4+5) очков. На счету 30-летнего Терещенко — два (1+1) балла в 12 встречах.