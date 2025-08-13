«Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо покинул клуб, сообщает пресс-служба уфимцев.

Согласно заявлению клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Агент хоккеиста Иван Ботев в комментарии «СЭ» заявил, что уфимский клуб при расторжении сослался на то, что Ливо своевременно не прибыл в расположение команды.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.