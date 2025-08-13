Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

13 августа, 10:41

«Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джошуа Ливо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо покинул клуб, сообщает пресс-служба уфимцев.

Согласно заявлению клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Агент хоккеиста Иван Ботев в комментарии «СЭ» заявил, что уфимский клуб при расторжении сослался на то, что Ливо своевременно не прибыл в расположение команды.

Джошуа Ливо.«Салават» теряет бюджет, звезд, а теперь и репутацию. Расторжение контракта с Ливо без компенсации — это очень некрасиво

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.

Сергей Андронов, Павел Дедунов, Владимир Ткачев, Джесси Блэкер.СКА и «Авангард» разгружают платежку, Ткачев в «Магнитке», «Динамо» пытается вписаться под потолок. Таблица переходов КХЛ

Источник: ХК «Салават Юлаев»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Джошуа Ливо
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Sergeev

    Ну, вот клоунада и закончилась. Зачем надо было это делать? Ясно же было, что СЮ не потянет такой тяжелый контракт, чтобы общественность успокоить?

    15.08.2025

  • Андрей

    Кончилась нефть? Вообще-то один из лучших игроков лиги.

    14.08.2025

  • Haiaxi

    Посмотрим в следующем сезоне, где будет Ливо, а где будет СЮ.

    13.08.2025

  • Скиф.

    "Столь ценный игрок" до СЮ столько не забивал и играл в соответствующих его уровню клубах. Значит больной на голову это ты, поскольку преувеличиваешь его индивидуальную ценность.

    13.08.2025

  • Скиф.

    И что дальше? Посмотри на его статистику до СЮ и где он играл... Он сам признавался в интервью, что раскрылся благодаря Козлову, что это лучший тренер за его карьеру. Если у тебя много денег, то обратись к руководству СЮ, что готов платить ему из своего кармана.

    13.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Сам понял, что написал? человек забросил 50 шайб, 20 из них победных.

    13.08.2025

  • Скиф.

    У них бюджет меньше, чем у СЮ. Если СЮ с ним попрощался, то и минчане его не возьмут с такой зарплатой к себе...

    13.08.2025

  • Скиф.

    Его результативность до СЮ в "Сент - Луисе": 51 игра, 4 гола, 12 передач.

    13.08.2025

  • Скиф.

    Идиот это ты. Сам игрок признавался, что его результативность это в том числе заслуга тренера СЮ, которого он назвал лучшим за свою карьеру..

    13.08.2025

  • Скиф.

    До СЮ его никто особо и не знал. Найдут другого с меньшей заплатой...

    13.08.2025

  • Скиф.

    Устрой его к себе. У тебя много денег? За происхождение их сможешь дать отчет правоохранительным органам?

    13.08.2025

  • Скиф.

    У них в офшорах много денег спрятано?

    13.08.2025

  • Скиф.

    За словами следи, нацист.

    13.08.2025

  • Сергей Богданов

    Трактор уже место под него расчищает, канадца Викеоне продали в Барыс вчера.

    13.08.2025

  • Djin Ignatov

    Подставить можно просто НЕДОДЕЛКА , который впервые пришел в хоккей !

    13.08.2025

  • Haiaxi

    Вот больные на всю голову. Интересно, кто успеет первым подсуетиться и забрать столь ценного игрока?

    13.08.2025

  • В динамо минск

    13.08.2025

  • MegaSmalex

    Срочно в школу иди. Ужас.

    13.08.2025

  • Андрей

    Учурок денег не хватает на хорошего хоккеиста

    13.08.2025

  • Николай Макеев

    САЛО-ЮЛА-это позор КХЛ. Единственная команда КХД -купившаяКубок Гагарина за счет грубой ошибки тандема судей Белов-Гашиловкоторый официально признвли потом свою ошибку и уже более 13ти лет вместе ниодной игры не судили

    13.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Идиоты. Козлова просто подставили

    13.08.2025

    • ЦСКА объявил об уходе Никиты Седова

    «Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении Галлана новым главным тренером команды
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Салават Юлаев 26 10 16 23
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
    18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
    18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
    18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
    18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
    18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
    18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости