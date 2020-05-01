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«Салават Юлаев» расстался с Бурмистровым

09:58
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров покинул клуб, сообщается в официальном Instagram уфимцев.

У 28-летнего форварда истек контракт с клубом.

В прошедшем сезоне Бурмистров провел 64 матчей в КХЛ, набрав 20 (7+13) очков при коэффициенте полезности «-9».

Александр Бурмистров перейдёт в другой клуб Нападающий Александр Бурмистров покидает «Салават Юлаев» в связи с истечением контракта. Наш клуб благодарит форварда за профессиональное отношение к делу и желает дальнейших успехов в карьере. ? Напомним, Бурмистров выступал за «юлаевцев» с середины прошлого сезона. За это время он провёл в составе нашей команды 79 матчей, набрав 33 (10+23) очка и заработав показатель полезности «-6».

Публикация от ХК «Салават Юлаев» (@hcsalavat)

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