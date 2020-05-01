«Салават Юлаев» расстался с Бурмистровым

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров покинул клуб, сообщается в официальном Instagram уфимцев.

У 28-летнего форварда истек контракт с клубом.

В прошедшем сезоне Бурмистров провел 64 матчей в КХЛ, набрав 20 (7+13) очков при коэффициенте полезности «-9».