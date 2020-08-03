«Салават Юлаев» проявлял интерес к Якупову
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«Салават Юлаев» в межсезонье проявлял интерес к нападающему Наилю Якупову, сообщает «Горобзор». Главный тренер команды Томи Лямся заявил руководству клуба, что не видит хоккеиста в составе.
Первый номер драфта НХЛ-2012 Якупов в межсезонье сменил СКА на «Витязь», а затем был обменен в «Амур».
В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/45495-salavat-interesovalsya-yakupovym
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