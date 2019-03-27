"Салават Юлаев" провел открытую тренировку перед матчем с "Авангардом"

"Салават Юлаев" провел открытую тренировку для СМИ перед матчем полуфинала Кубка Гагарина с "Авангардом", сообщает официальный Твиттер уфимцев. Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).

– Игрокам "Салавата" дали пару дней выходных. Мы отдохнули морально и физически, поэтому готовы к предстоящей встрече, – сказал защитник "Салавата Юлаева" Алексей Семенов в беседе с пресс-службой клуба. – "Авангард" – очень сильный и силовой соперник. Нас ждет вязкая игра.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей