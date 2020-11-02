«Салават Юлаев» проведет ноябрьские домашние матчи при 25 процентах болельщиков

«Салават Юлаев» на официальной странице «ВКонтакте» сообщил, что домашние матчи в ноябре пройдут при ограничениях для зрителей.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, общим сокращением публичных мероприятий в ноябре домашние матчи «Салавата» будут проходить при 25 процентах от общей вместимости «Уфа-Арены». Решение принято после согласования с руководством республики», — говорится в сообщении клуба.

Ближайший домашний матч «Салават» проведет 20 ноября против «Спартака».