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«Салават Юлаев» проиграл серию 0-4 впервые в истории КХЛ

19:47
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Казанский «Ак Барс» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в противостоянии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Ак Барса», казанский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Уфимский клуб проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ.

В этом сезоне с командой работал тренер Томи Лямся. «Салават» до старта плей-офф продлил контракт с финским специалистом на следующий сезон.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимская команда обыграла «Трактор» со счетом 4-1 в серии. В регулярном чемпионате клуб занял четвертое место в таблице Восточной конференции.

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