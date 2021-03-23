«Салават Юлаев» проиграл серию 0-4 впервые в истории КХЛ

Казанский «Ак Барс» в гостях одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в противостоянии до четырех побед стал 4-0 в пользу «Ак Барса», казанский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Уфимский клуб проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в истории КХЛ.

В этом сезоне с командой работал тренер Томи Лямся. «Салават» до старта плей-офф продлил контракт с финским специалистом на следующий сезон.

В первом раунде Кубка Гагарина уфимская команда обыграла «Трактор» со счетом 4-1 в серии. В регулярном чемпионате клуб занял четвертое место в таблице Восточной конференции.