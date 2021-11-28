«Салават Юлаев» проиграл «Амуру», потерпев четвертое поражение кряду

«Амур» одержал победу над «Салават Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Данил Файзуллин и Давид Томашек. У гостей единственную шайбу забросил Теэму Хартикайнен.

Таким образом, «Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Хартикайнен — 10 (Бирюков, Хохряков), 8:29 — 0:1. Файзуллин — 6 (Терещенко, Аляев), 8:39 — 1:1. Томашек — 6 (Педан, Йордан), 24:31 — 2:1.

Вратари: Аликин (58:22) — Метсола.

Броски: 32 (14+13+5) — 37 (12+14+11).

Судьи: Гофман, Соин.

28 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.