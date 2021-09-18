«Салават Юлаев» продлил победную серию до семи матчей и обновил клубный рекорд в КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» с минимальным счетом (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават» выиграл уже в седьмом матче подряд с общим счетом 29:8. Ранее команда Томи Лямся обыграла «Барыс», «Автомобилист», «Магнитку», «Спартак», «Нефтехимик» и «Куньлунь».

«Салават» обновил клубный рекорд по лучшему старту регулярного чемпионата за время выступления в КХЛ. До нынешнего сезона лучшим результатом клуба были четыре победы подряд в начале чемпионата.