«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Вязовым

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с вратарем Семеном Вязовым.

Новое соглашение рассчитано на два года. По информации «СЭ», зарплата 22-летнего россиянина составит 17 миллионов рублей в год.

В сезоне-2024/25 Вязовой провел за «Салават Юлаев» 28 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и 9 игр — в плей-офф. Его процент отраженных бросков составил 93,8 в регулярном чемпионате и 92,3 в Кубке Гагарина, коэффициент надежности — 1,80 и 2,36.