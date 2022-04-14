«Салават Юлаев» продлил контракт с Кулеминым до 2023 года

«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Николаем Кулеминым.

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, новое соглашение с 35-летним россиянином рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 27 (14+13) очков в 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В Кубке Гагарина на счету Кулемина 3 (3+0) балла в 11 встречах.