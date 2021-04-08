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«Салават Юлаев» продлил контракт с Коледовым

11:17
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«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Павлом Коледовым.

26-летний хоккеист заключил соглашение с клубом из Уфы до конца сезона-2021/22.

Коледов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за команду 59 матчей, на его счету 10 (5+5) очков.

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