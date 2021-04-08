«Салават Юлаев» продлил контракт с Коледовым

«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Павлом Коледовым.

26-летний хоккеист заключил соглашение с клубом из Уфы до конца сезона-2021/22.

? Павел Коледов продлил контракт с #HCSalavat

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?? Новое соглашение с игроком обороны рассчитано на 1 сезон. pic.twitter.com/EHEEdjNk8V — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) April 8, 2021

Коледов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провел за команду 59 матчей, на его счету 10 (5+5) очков.