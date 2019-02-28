"Салават Юлаев" продлил контракт с Хартикайненом

"Салават Юлаев" продлил контракт с нападающим Теему Хартикайненом, сообщает официальный сайт уфимской команды. Соглашение с 28-летним финном рассчитано до конца следующего сезона.

Хартикайнен выступает за "Салават Юлаев" с 2013 года. В текущем сезоне нападающий сыграл в 379 матчей, в которых набрал 265 (109+156) очков.

– Ощущаю себя прекрасно. Это будет мой седьмой сезон в Уфе. С одной стороны, кажется, что прошло много времени, но с другой – на протяжении всех этих лет каждый в команде меня поддерживал, и было очень легко продолжать играть с полной отдачей, – приводит слова Хартикайнена пресс-служба "Салавата Юлаева."

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