«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Кадейкиным

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с форвардом Александром Кадейкиным, сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано на один сезон. В уфимском клубе хоккеист выступает с 2018 года. За это время он провел 200 матчей, в которых набрал 97 (33+64) очков при показателе полезности «+34» и 132 штрафных минутах.

В текущем сезоне на счету нападающего 41 (15+26) очко в 63 играх.