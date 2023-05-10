«Салават Юлаев» продлил контракт с Амировым

Нападающий клуба НХЛ «Торонто» Родион Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым» еще на один сезон.

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Амиров прошел курс химиотерапии в Германии.

Амиров дебютировал за «Салават Юлаев» в 2019-м году. Всего форвард сыграл за клуб 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков.