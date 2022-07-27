«Салават Юлаев» продлил аренду нападающего «Торонто» Амирова

«Салават Юлаев» продлил аренду нападающего «Торонто» Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В феврале у Амирова диагностировали опухоль мозга. Форвард прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Сейчас 20-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе в Уфе.

В сезоне-2021/22 Амиров набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах за «Салават Юлаев». В 2020 году «Торонто» выбрал хоккеиста на драфте НХЛ в первом раунде под 15-м номером.