"Салават Юлаев" примет "Трактор" 17 августа на обновленной "Уфа-Арене"

17 августа состоится товарищеский матч "Салават Юлаев" - "Трактор", сообщает официальный сайт уфимского клуба. Он пройдет на обновленной "Уфа-Арене".

- Новый сезон КХЛ стартует совсем скоро и к нему готовятся не только "юлаевцы", но и "Уфа-Арена", - говорится в сообщении. - Оценить воочию преображение хоккейного дома "Салавата Юлаева" можно будет уже 17 августа в товарищеской игре с "Трактором".