"Салават Юлаев" примет "Трактор" 17 августа на обновленной "Уфа-Арене"

17 августа состоится товарищеский матч "Салават Юлаев" - "Трактор", сообщает официальный сайт уфимского клуба. Он пройдет на обновленной "Уфа-Арене".
- Новый сезон КХЛ стартует совсем скоро и к нему готовятся не только "юлаевцы", но и "Уфа-Арена", - говорится в сообщении. - Оценить воочию преображение хоккейного дома "Салавата Юлаева" можно будет уже 17 августа в товарищеской игре с "Трактором".
Новый сезон @khl стартует совсем скоро и к нему готовятся не только «юлаевцы», но @UfaArena ⚡ Оценить воочию преображение хоккейного дома #HCSalavat можно будет уже 17 августа в товарищеской игре 🆚 @HCTraktor1947— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 13, 2019
💳Билеты на https://t.co/v8P046xzp0 pic.twitter.com/VH8QMVh3XB
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