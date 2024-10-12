Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:11

«Салават» пригласил Ивлева на домашний матч после того, как шеф-повара не пустили на игру с «Динамо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Салават Юлаев» отреагировал на сообщение шеф-повара и ведущего Константина Ивлева о том, что его не пустили на матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Динамо».

«Уважаемый Константин, приглашаем вас на любой домашний матч «Салавата Юлаева». Приезжайте пораньше, обязательно пропустим вас на трибуны», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Салавата».

Константин Ивлев. Шеф-повар Ивлев пожаловался на то, что его не пустили на матч хоккейного «Динамо»

В следующем матче «Динамо» 14 октября примет «Спартак». «Салават Юлаев» ближайшую домашнюю встречу проведет 22 октября против «Сочи».

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
Читайте также
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
49-летняя Чусовитина заявила о желании отобраться на Олимпиаду-2028
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Популярное видео
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 15 12 3 26
2 Спартак 14 9 5 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Динамо М 15 7 8 15
9 Витязь 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 15 5 10 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 14:00
Трактор – Торпедо
 5 : 4 ОТ
12.10 14:00
Спартак – Ак Барс
 3 : 0
12.10 14:30
Металлург Мг – Авангард
 4 : 2
12.10 17:00
Сочи – Локомотив
 1 : 2
12.10 17:00
СКА – Автомобилист
 5 : 2
12.10 17:00
Динамо М – Сал. Юлаев
 4 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости