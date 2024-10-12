«Салават» пригласил Ивлева на домашний матч после того, как шеф-повара не пустили на игру с «Динамо»

«Салават Юлаев» отреагировал на сообщение шеф-повара и ведущего Константина Ивлева о том, что его не пустили на матч FONBET Чемпионата КХЛ с «Динамо».

«Уважаемый Константин, приглашаем вас на любой домашний матч «Салавата Юлаева». Приезжайте пораньше, обязательно пропустим вас на трибуны», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Салавата».

В следующем матче «Динамо» 14 октября примет «Спартак». «Салават Юлаев» ближайшую домашнюю встречу проведет 22 октября против «Сочи».