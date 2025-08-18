«Салават Юлаев» представил уникальную форму на предсезонные матчи

Клуб из Уфы вместе с FONBET создали комплект с самыми значимыми проектами прошедшего сезона: «Медовое побоище», «Пять элементов Башкирии», «Хокквартс», #ПНХШОУ. Каждый из 11 паттернов, украшающих свитера, отсылает к знаковому событию за время сотрудничества.

В первом товарищеском матче межсезонья «Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Автомобилисту» (2:3).

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