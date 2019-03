"Салават Юлаев" поздравил Филипа Ларсена с рождением дочери

Поздравляем #HCSalavat Филипа Ларсена с рождением дочери! От имени игроков, болельщиков и администрации клуба желаем новорожденной крепкого здоровья и благополучия 💚 Our d-man @PLarsen36 is celebrating the birth of daughter! We all wish the newborn good health and well-being! pic.twitter.com/Lk7bsrUyou