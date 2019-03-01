"Салават Юлаев" повел в серии с "Металлургом", Кошечкин пропустил 3 шайбы за 65 секунд

"Салават Юлаев" обыграл "Металлург" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:1). Заброшенными шайбами в составе клуба из Уфы отметились Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Александр Кадейкин, Максим Рыбин и Йоонас Кемппайнен, у команды из Магнитогорска отличился Дмитрий Зайцев. Голкипер "Металлурга" Василий Кошечкин пропустил три гола за 65 секунд и был заменен на Артема Загидулина.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Салавата". Четвертый матч пройдет 3 марта в Уфе.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:1 (5:0, 0:0, 0:1)

Голы: Умарк - 2 (Бурмистров, Ткачев), 2:55 - 1:0. Хартикайнен - 3 (бол., Умарк), 3:20 - 2:0. Кадейкин - 1 (Панин, Жарков), 4:00 - 3:0. Рыбин - 1 (Арзамасцев, Ткачев), 12:40 - 4:0. Кемппайнен - 2 (Гареев, Хартикайнен), 19:50 - 5:0. Зайцев - 1 (Булирж, Шор), 57:23 - 5:1.

Вратари: Метсола - Кошечкин (Загидулин, 4:00).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 23 (8+10+5) - 39 (18+10+11).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

1 марта. Уфа. "Уфа-Арена".

Счет в серии: 2:1 (1:2 ОТ, 4:1, 5:1).

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