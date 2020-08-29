«Салават Юлаев» потерял главного спонсора

Директор школы «Салавата Юлаева» Олег Васильев во время собрания с родителями сообщил, что «Роснефть» больше не спонсирует клуб, информирует «ГорОбзор.Ру».

Ранее стало известно, что в уфимской команде введена система платных тренировок для детей.

— Мы переходим на бюджетное финансирование, и вы понимаете, что там совсем другие нормы, совсем другие объемы. Чтобы хоть как-то компенсировать это, мы ввели платные образовательные услуги.

Форму каждому мы не дадим. В среднем у нас по десять комплектов на каждый возраст. Кому дать клюшки, коньки, форму, определяет уже тренер, — сказал Васильев.

Для игроков системы «Салавата» ввели платные занятия, но лишь частично — для детей с 2008-го по 2015-й года рождения. Руководством сделан ряд исключений: для детей сотрудников «Салавата», детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и тех, кого воспитывает один родитель.