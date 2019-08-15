«Салават Юлаев» показал новую форму с флагом Башкортостана на плечах. Фото

«Салават Юлаев» в официальном Twitter поделился фотографиями с фотосессии, на которой игроки команды предстают в новой форме с флагом Башкортостана на плечах.

Следующий матч клуба будет товарищеским против «Трактора» и состоится на «Уфа-Арене» 17 августа.

Подготовка #HCSalavat к сезону продолжается полным ходом. Сегодня на «Уфа-Арене» прошла фотоссесия «юлаевцев». Смотрим backstage со съёмок ? pic.twitter.com/8kZ0qyT0qS — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) August 14, 2019

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