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«Салават Юлаев» показал новую форму с флагом Башкортостана на плечах. Фото

15 августа 2019, 09:41
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«Салават Юлаев» в официальном Twitter поделился фотографиями с фотосессии, на которой игроки команды предстают в новой форме с флагом Башкортостана на плечах.

Следующий матч клуба будет товарищеским против «Трактора» и состоится на «Уфа-Арене» 17 августа.

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