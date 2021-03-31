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«Салават Юлаев» погасил задолженности перед КХЛ по налогу на роскошь

16:41

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что уфимский «Салават Юлаев» полностью погасил задолженности перед лигой за превышение потолка зарплат в сезоне-2019/20.

«Салават» полностью погасил все долги перед КХЛ. С ЦСКА ведется работа. Мы договорились с клубом, что все долги будут погашены до начала следующего чемпионата", — приводит слова Морозова ТАСС.

По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял 4-е место в Восточной конференции. В первом раунде «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4-1. В полуфинале конференции подопечные Томи Лямся проиграли «Ак Барсу» — 0-4.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11040323

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