«Салават Юлаев» погасил игрокам команды задолженность по зарплате за сентябрь

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность по зарплате за сентябрь нынешнего года, информирует «РБК».

Ранее «СЭ» сообщал, что в «Салавата Юлаеве» появились задержки по выплате зарплаты хоккеистам команды.

Также известно, что Государственная инспекция труда в Башкирии вынесла уфимскому клубу предостережение с целью предотвратить дальнейшие нарушения.

«Салават Юлаев» располагается на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 16 очками. В следующем матче команда из Башкортостана примет «Сочи» 22 октября.