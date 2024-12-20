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Сегодня, 17:30

«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» сегодня погасил долги перед хоккеистами.

В 17:00 мск уфимцы начали матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Долги в «Салавате» в этом сезоне возникают не первый раз: ранее в октябре легионеры команды даже собирались бойкотировать игру команды из-за задолженностей.

После 34 матчей «Салават» идет на 2-м месте в Восточной конференции, уступая лидирующему «Трактору» по дополнительным показателям.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
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