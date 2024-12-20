«Салават Юлаев» погасил долги перед хоккеистами

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» сегодня погасил долги перед хоккеистами.

В 17:00 мск уфимцы начали матч FONBET Чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Долги в «Салавате» в этом сезоне возникают не первый раз: ранее в октябре легионеры команды даже собирались бойкотировать игру команды из-за задолженностей.

После 34 матчей «Салават» идет на 2-м месте в Восточной конференции, уступая лидирующему «Трактору» по дополнительным показателям.