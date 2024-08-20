«Салават Юлаев» погасил долг в 1,2 миллиарда рублей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о погашении долга. В январе 2024 года ФНС приостановила в связи с долгами операции со счетами клуба.

«КХЛ просил нас войти в сезон без долгов, сегодня мы погасили 1,2 миллиарда рублей. Сейчас правительство готовит источники финансирования», — цитирует функционера официальный сайт команды.

Прошлый сезон клуб завершил на 3-й строчке в Восточной конференции и уступили в серии первого раунда Кубка Гагарина «Трактору» со счетом 2-4.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.