«Салават Юлаев» подписал защитника Кулика

Защитник Евгений Кулик перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один сезон.

В сезоне-2024/25 хоккеист выступал за «Амур» и «Авангард». Он провел 62 матча в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. Также на его счету 4 игры в плей-офф за омскую команду, в которых защитник отметился 3 заброшенными шайбами.

Ранее в своей карьере Кулик играл за «Спартак», «Трактор» и «Югру».

После 6 матчей нынешнего сезона «Салават Юлаев» с 3 очками занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.