«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с Лещенко

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Вячеславом Лещенко. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В сезоне 2022/2023 28-летний форвард сыграл 63 игры за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и набрал 34 (16+18) очков.

В плей-офф КХЛ его показатели — 6 матчей и 3 (1+2) очка.