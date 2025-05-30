«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Сучковым

«Салават Юлаев» заключил с форвардом Егором Сучковым новый контракт на два года, сообщает клубная пресс-служба.

Сучков присоединился к системе «Салавата Юлаева» в 2017 году. В сезоне-2018/19 он дебютировал за команду «Толпар» в МХЛ, а затем играл за «Торос» в ВХЛ. В сезоне-2023/24 Сучков вошел в основной состав «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне форвард сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (4+8) очков. В 19 играх плей-офф КХЛ на его счету 5 (2+3) очков.