«Салават Юлаев» подписал новый контракт с Кадейкиным

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Об этом сообщил генеральный директор клуба Ринат Баширов.

«Мы подписали новые контракты с Кадейкиным, [Сергеем] Шмелевым, [Евгением] Бирюковым. Есть основание, что защитная линия у нас останется. Что касается Динара Хафизуллина, то я бы не стал говорить, что его переход в «Ак Барс», — это решенный вопрос. Мы ему сделали предложение, ждем от него решения», — цитирует ТАСС Баширова.

Гендиректор также сообщил, что в команде останется участник чемпионата мира 2016 года Степан Санников, а вратарь Александр Шарыченков покинет клуб.

В нынешнем сезоне Кадейкин в 43 матчах регулярного чемпионата набрал 31 (11+20) очко. В плей-офф у него 9 (5+4) очков в 11 играх. Его контракт с уфимским клубом истекал в конце апреля.