«Салават Юлаев» подписал контракты с форвардами Бочаровым и Тимкиным

«Салават Юлаев» объявил о подписании контрактов с нападающими Евгением Тимкиным и Станиславом Бочаровым.

31-летний Тимкин подписал соглашение с уфимским клубом на 2 года. У 30-летнего Бочарова контракт рассчитан на один год.

Предыдущим клубом Тимкина был СКА, в сезоне-2021/22 хоккеист набрал 6 (4+2) очков в 29 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард принял участие в 10 играх и не отличился результативными действиями.

Бочаров в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 20 (7+13) очков в 42 матчах.