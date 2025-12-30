«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Хо-Сэнгом

«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

Форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23. Он провел пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.

Последние два сезона Хо-Сэнг провел в ECHL. В нынешней регулярке в шести матчах за «Флориду Эверблейдс» он отметился четырьмя результативными передачами.

«Салават Юлаев» набрал 37 очков в 40 матчах и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.