«Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Хохлачевым до конца сезона

«Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Хохлачевым.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. 25 сентября стороны подписали пробное соглашение.

32-летний Хохлачев начинал сезон в «Ладе», проведя за тольяттинский клуб три матча. На его счету также три игры за уфимский клуб, в которых он забил два гола.