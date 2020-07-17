«Салават Юлаев» подписал контракт с Маркусом Гранлундом

«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Маркусом Гранлундом. Известный финский нападающий, ранее выступавший в НХЛ, заключил с клубом двухлетнее соглашение, сообщает сайт уфимцев. В составе «юлаевцев» нападающий будет играть под номером 60.

— С уходом Линуса Умарка у нас освободилась легионерская позиция и на эту роль мы рассматривали множество хоккеистов, — заявил спортивный директор «Салавата» Василий Чижов. — В итоге остановились на кандидатуре Маркуса Гранлунда. Мы учли все пожелания тренерского штаба, учли специфику игры нашей команды, для каких целей нам нужен этот игрок, естественно, чтобы он вписался в наше первое звено. Думаю, по всем этим показателям Маркус, как никто другой, подходит нам лучше всех представленных в этом году на рынке хоккеистов.

— Какие качества Маркуса вы могли бы отметить?

— Очень важно, что у него большой опыт игры в НХЛ (335 игр). Он может сыграть, как на позиции центрального нападающего, так и крайнего. Это созидательный игрок, который может сыграть в обороне и связать комбинационную игру с крайними форвардами. Маркус — разносторонний хоккеист, который развит технически, хорошо мыслит на льду.