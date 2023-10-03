«Салават Юлаев» подписал контракт с канадцем Мелошем
Канадский защитник Николас Мелош перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один год.
В прошлом сезоне Мелош провел 64 матча в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 21 (4+17) очко.
Канадец был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2015 года под 40-м номером.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Уфы набрала 12 очков за 12 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|14
|9
|5
|21
|2
|Лада
|14
|8
|6
|19
|3
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|13
|7
|6
|16
|6
|Трактор
|14
|7
|7
|16
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|12
|6
|6
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|13
|3
|10
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|Динамо М
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|14
|7
|7
|16
|6
|ЦСКА
|13
|6
|7
|13
|7
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|8
|СКА
|12
|6
|6
|12
|9
|Динамо Мн
|12
|5
|7
|12
|10
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|11
|Витязь
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
Ак Барс – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:30
|
Торпедо – Авангард
|- : -
Новости