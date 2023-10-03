«Салават Юлаев» подписал контракт с канадцем Мелошем

Канадский защитник Николас Мелош перешел в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Мелош провел 64 матча в АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 21 (4+17) очко.

Канадец был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2015 года под 40-м номером.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Уфы набрала 12 очков за 12 матчей.