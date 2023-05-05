«Салават Юлаев» подписал контракт с Ефремовым

Форвард Владислав Ефремов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Ефремов в составе «Динамо» провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков. Также на его счету одна встреча в плей-офф.