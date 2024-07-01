«Салават Юлаев» подписал контракт с 19-летним Хмелевским

Форвард Илья Хмелевский подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте клуба.

Двустороннее соглашение с 19-летним американцем рассчитано на один год. За уфимскую команду выступает брат Ильи — форвард Александр Хмелевский.

В сезоне-2023/24 Хмелевский провел за команду «Эстеван Брюинз» 55 матчей в Молодежной хоккейной лиге Саскачевана, в которых набрал 67 (30+37) очков.