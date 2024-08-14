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«Салават Юлаев» почтил память Родиона Амирова

Виктория Кравченко
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14 августа 2023 года умер воспитанник «Салавата Юлаева» Родион Амиров. Уфимский клуб в социальных сетях почтил память хоккеиста.

«Родион Амиров навсегда вписал свое имя в историю «Салавата Юлаева», его 27-й номер выведен из обращения. Он навечно закреплен за нашим воспитанником», — говорится в сообщении.

Воспитанник «Салавата Юлаева» Амиров ушел из жизни 14 августа в возрасте 21 года. В феврале 2022 года у хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. Он проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Источник: https://t.me/hcsu61/22046
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
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