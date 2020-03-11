«Салават Юлаев» победил «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина победил «Авангард» со счетом 4:1. Уфимцы выиграли серию, в полуфинале Восточной конференции они сыграют с «Ак Барсом».

В составе хозяев отличились Сакари Маннинен, Теему Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов. У гостей забил Александр Яремчук.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Маннинен — 4 (Умарк), 15:09 — 1:0. Хартикайнен — 5 (бол., Умарк, Арзамасцев), 17:01 — 2:0. Яремчук — 1 (Терещенко, Андригетто), 23:20 — 2:1. Кугрышев — 2 (Майоров), 30:57 — 3:1. Гиматов — 1 (мен., п.в.), 58:57 — 4:1.

Вратари: Метсола — Бобков (Гарипов, 30:57, 57:09 — 58:57).

Штраф: 14 — 4.

Броски: 22 (12+5+5) — 42 (14+13+15).

Судьи: Гофман, Морозов.

11 марта. Уфа. «Уфа-Арена».