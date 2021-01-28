«Салават Юлаев» победил «Амур» и обеспечил себе место в плей-офф

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбы забили Родион Амиров, Михаил Науменко и Сакари Маннинен.

Благодаря этой победе уфимская команда гарантировала себе участие в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Амиров — 6 (Пименов), 4:13 — 0:1. Г. Зогорна — 9 (Т. Зогорна), 20:06 — 1:1. Науменков — 7 (Жарков, Кадейкин), 25:48 — 1:2. Турбин — 2 (бол., Горшков), 37:57 — 2:2. Маннинен — 16 (Гранлунд, Хартикайнен), 46:11 — 2:3.

Вратари: Аликин, 59:24) — Тарасов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (12+11+10) — 27 (8+13+6).

Судьи: Васильев, Морозов.

28 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».