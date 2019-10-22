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«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»

19:44
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«Салават Юлаев» по буллитам проиграл «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б. Заброшенной шайбой в составе хозяев отметился Сакари Маннинен, у гостей отличился Свен Андригетто. Победный буллит на счету Роба Клинкхаммера.

«Авангард» занимает 2-е место на «Востоке», имея в активе 29 очков. «Салават Юлаев» с 25 баллами располагается на 5-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Андригетто — 5 (Семенов), 0:30 — 0:1. Маннинен — 2 (Бурмистров, Умарк), 59:56 — 1:1.

Победный буллит: Клинкхаммер.

Вратари: Метсола (59:48 — 59:56) — Судницин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (8+7+17+5) — 28 (12+10+2+4).

Судьи: Раводин, Хрибик.

22 октября. Уфа. «Уфа-Арена».

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