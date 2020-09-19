«Салават Юлаев» по буллитам одолел «Куньлунь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» принимал «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время матч завершилось вничью — 2:2. В серии буллитов точнее были уфимцы.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: С. Фу — 1 (Николишин), 18:48 — 1:0. Жарков — 1 (Кадейкин), 26:09 — 1:1. Гранлунд — 6 (Маннинен, Хартикайнен), 28:03 — 1:2. Николишин — 3 (С. Фу), 30:35 — 2:2.

Победный буллит: Кугрышев.

Вратари: Шикин — Метсола.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 24 (5+11+6+2) — 54 (16+18+17+3).

Судьи: Ансонс, Гофман.

19 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».