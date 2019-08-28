«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» в товарищеском матче выиграл у «Нефтехимика» (3:2 Б). Решающий буллит в активе Артема Пименова.

Товарищеский матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьмин — 1, 2:29 — 1:0. Митчелл — 2 (бол., Порядин, Уайт), 10:05 — 1:1. Амиров — 5 (Пустозеров), 52:02 — 2:1. Шиксатдаров — 1, 52:17 — 2:2.

Победный буллит: Пименов.

Вратари: Кареев — Барулин.

Броски: 37 (11+13+13+0) — 42 (11+7+16+8).

Судьи: Акузовский, Щенев.

28 августа. Уфа. «Уфа-Арена».