«Салават Юлаев» отыгрался со счета 0:3 в матче с «Автомобилистом» и обыграл соперника по буллитам

«Салават Юлаев» в серии буллитов одержал победу над «Автомобилистом»? (5:4 Б) в товарищеском матче. Встреча проходила в Уфе. По ходу игры хозяева уступали в счете с разницой в три шайбы.

В составе «Салавата Юлаева» дважды отличился Линус Умарк, по разу — Александр Бурмистров и Теему Хартикайнен. Победный буллит также исполнил Хартикайнен.

Хоккей

Товарищеский матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 Б (0:0, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Попов — 1 (мен.), 23:42 — 0:1. Доус — 2 (бол., Холланд, Обидин), 37:16 — 0:2. Гареев — 1 (Обидин, Кучерявенко), 38:46 — 0:3. Умарк — 1 (Маннинен, Ларсен), 39:52 — 1:3. Бурмистров — 2 (бол., Арзамасцев), 47:53 — 2:3. Гареев — 2 (Василевский, Обидин), 53:06 — 2:4. Умарк — 2 (бол., Хартикайнен, Маннинен), 58:32 — 3:4. Хартикайнен — 2 (Умарк, Бурмистров), 59:02 — 4:4.

Победный буллит: Хартикайнен.

Вратари: Метсола (57:53 — 58:32, 59:11 — 59:32) — Коварж.

Броски: 40 (9+13+14+4) — 30 (7+16+6+1).

Судьи: Акузовский, Щенев.

27 августа. Уфа. «Уфа-Арена».