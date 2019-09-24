«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»

«Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4. Москвичи вели со счетом 2:0, но упустили преимущество. В их составе отличились Робин Ганзл и Евгений Кулик, у команды из Башкортостана — Никита Сошников, Линус Умарк, Филип Ларсен и Владимир Жарков.

Уфимцы с 13 очками поднялись на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» (9) — 8-й на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Ганзл — 2 (бол., Рылов, Федоров), 23:07 — 1:0. Кулик — 2 (Никонцев, Кокарев), 25:03 — 2:0. Сошников — 6 (бол., Хартикайнен, Умарк), 37:34 — 2:1. Умарк — 2 (Ларсен, Хартикайнен), 43:32 — 2:2. Ларсен — 2 (Баранов, Маннинен), 48:54 — 2:3. Жарков — 1 (п.в.), 58:46 — 2:4.

Вратари: Хомченко (58:27 — 58:46) — Метсола.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 31 (11+12+8) — 40 (10+13+17).

Судьи: Наумов, Хрибик.

24 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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