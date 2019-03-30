"Салават Юлаев" отправил запрос в комиссию КХЛ по голу Шумакова

Руководство "Салавата Юлаева" отправило официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судей КХЛ по поводу эпизода с голом форварда "Авангарда" Сергея Шумакова в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу омичей.
- Клуб направил официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судейства в КХЛ. Для нас не ясно, почему в эпизоде с шайбой в овертайме не было зафиксировано нарушение - помеха вратарю, - приводит ТАСС сообщение "Салавата".
Напомним, в эпизоде с победной шайбой омичей тренерский штаб "Салавата Юлаева" сделал запрос на видеопросмотр на предмет блокировки вратаря игроком "Авангарда" Сергеем Широковым. После просмотра судьи засчитали гол.
Департамент судейства лиги после матча разъяснил, что Широков своими действиями не влиял на способность голкипера защищать ворота или занимать надлежащую позицию.