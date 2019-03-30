"Салават Юлаев" отправил запрос в комиссию КХЛ по голу Шумакова

Руководство "Салавата Юлаева" отправило официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судей КХЛ по поводу эпизода с голом форварда "Авангарда" Сергея Шумакова в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу омичей.

- Клуб направил официальный запрос в комиссию по экспертной оценке судейства в КХЛ. Для нас не ясно, почему в эпизоде с шайбой в овертайме не было зафиксировано нарушение - помеха вратарю, - приводит ТАСС сообщение "Салавата".

Напомним, в эпизоде с победной шайбой омичей тренерский штаб "Салавата Юлаева" сделал запрос на видеопросмотр на предмет блокировки вратаря игроком "Авангарда" Сергеем Широковым. После просмотра судьи засчитали гол.

​Департамент судейства лиги после матча разъяснил, что Широков своими действиями не влиял на способность голкипера защищать ворота или занимать надлежащую позицию.