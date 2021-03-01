«Салават Юлаев» опубликовал проморолик к старту плей-офф КХЛ

Пресс-служба ХК «Салават Юлаев» опубликовала видео в Instagram клуба 1 марта. Оно посвящено старту плей-офф КХЛ.

«Мы искренне радуемся победам, — говорится в подписи к ролику. — Нам не жаль голоса, нервов и эмоций. Мы верим в вас, когда никто не верит. Наша поддержка помогает вам преодолевать трудности. Мы — это одна большая семья».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял четвертое место в Восточной конференции. В первом раунде команда сыграет с «Трактором». Серия стартует 3 марта.