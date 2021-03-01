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«Салават Юлаев» опубликовал проморолик к старту плей-офф КХЛ

20:01
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Пресс-служба ХК «Салават Юлаев» опубликовала видео в Instagram клуба 1 марта. Оно посвящено старту плей-офф КХЛ.

«Мы искренне радуемся победам, — говорится в подписи к ролику. — Нам не жаль голоса, нервов и эмоций. Мы верим в вас, когда никто не верит. Наша поддержка помогает вам преодолевать трудности. Мы — это одна большая семья».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял четвертое место в Восточной конференции. В первом раунде команда сыграет с «Трактором». Серия стартует 3 марта.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CL4O-PvKdeF/

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